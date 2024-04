VIDEO – Fiorentina-Sassuolo 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sassuolo, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

GOLEADA − Fiorentina-Sassuolo 5-1 nella partita della trentaquattresima giornata di Serie A. Partita a senso unico al Franchi, con una squadra di Vincenzo Italiano che riscatta l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Umiliazione, invece, per il Sassuolo sempre più penultimo e verso la Serie B. Ad aprire la marcature, al 17′ è Sottil, che con un destro al limite calcia a giro e spiazza Consigli. Alla ripresa i viola mettono subito al sicuro il risultato, raddoppiando al 54′ col gol di testa di Martinez Quarta. Pochi minuti dopo, al 57′, il Sassuolo sembra poter riaprire la gara, con la rete del 2-1 firmata dal mancino di Thorstvedt. Basta un minuto alla Fiorentina, però, per mettere in chiaro le cose: al 58′ Nico Gonzalez allunga ancora il risultato con un gol di testa. Il 3-1 però non basta ancora ai padroni di casa: al minuto 62 arriva la quarta con un Barak che si muove indisturbato dalle parti di Consiglio. Poi Nico Gonzalez ci mette ancora del suo, firmando la doppietta e chiudendo definitivamente il match al 66′ con una bellezza azione che porta il marchio anche di Barak. Il Sassuolo continua ad essere in crisi, restano nella parte bassissima della classifica e sempre a rischio retrocessione.

FIORENTINA-SASSUOLO − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Fiorentina-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.