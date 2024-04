Nota tattica di Inter-Torino: Calhanoglu mette la firma

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Torino parliamo della prestazione di Hakan Calhanoglu.



FIRMA D’AUTORE – La prima partita dell’Inter da campione d’Italia doveva avere una firma d’autore. Quindi non è un caso che la vittoria nerazzurra contro il Torino sia arrivata grazie a una doppietta di Calhanoglu. Uno dei leader assoluti della squadra, uno degli uomini simbolo di questo scudetto.

IMPOSTAZIONE E FINALIZZAZIONE – Nella sfida contro il Torino il turco non si è accontentato. Oltre ad assolvere i suoi soliti compiti, ha vestito anche i panni del finalizzatore. Guardiamo la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Calhanoglu pur avendo giocato solo 65 minuti risulta primo per palloni toccati, con 92, passaggi tentati, 81, e realizzati, 76, di cui 28 in avanti (secondo dell’Inter). Il numero 20 si è occupato come di consueto della prima impostazione, abbassandosi fin sulla linea dei difensori. Nonostante questo però ha fatto sentire il suo peso in fase offensiva. Il turco risulta infatti primo per tiri, 5, e primo per tiri in porta, 2. Risultando l’autore di entrambi i gol nerazzurri. Una partita d’autore, per mettere la firma sullo scudetto.