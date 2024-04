Ferrieri Caputi cambia e fa bene! La moviola di Inter-Torino − CdS

Maria Sole Ferrieri Caputi ha diretto Inter-Torino, match terminato 2-0. Uno il vero episodio della partita, ossia il rosso a Tameze in un secondo momento, dopo l’iniziale cartellino giallo. La moviola del Corriere dello Sport.

MOVIOLA − Terna arbitrale tutta al femminile durante Inter-Torino e il risultato non è male. Ferrieri Caputi se la cava bene, indovinando il rosso a Tameze dopo la revisione al Var. Dopo un minuto di secondo tempo, il centrocampista di Juric atterra Mkhitaryan fuori area con la Ferrieri Caputi che giudica il suo intervento non da ultimo uomo. Il Var Di Paolo, attento, le dice di andare al monitor a controllare perché ci sono tutti i presupposti per un Dogso. Lei va e cambia idea: i criteri della distanza dalla porta, della possibilità di Mkhitaryan di mantenere il possesso del pallone, del numero di difendenti granata (Lovato era molto distante e non poteva intervenire) e anche della direzione dell’azione (il pallone ruota verso l’esterno dopo il fallo) sembrano essere tutti rispettati. Poi nessun dubbio sul rigore fischiato a Thuram per fallo di Lovato. Prestazione positiva dell’arbitro di Livorno: 6.5. Stesso voto per il Var.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati.