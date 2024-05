Cecchi: «Pioli via dal Milan per i derby con l’Inter? Apparenza! Paga altro»

Pioli molto probabilmente lascerà il Milan a fine stagione, visto l’ambiente che si è creato in casa rossonera. Ma Cecchi esclude che la decisione arrivi per i sei derby consecutivi persi contro l’Inter: ne ha parlato stamattina a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

LA DECISIONE – Stefano Cecchi non è convinto che Stefano Pioli debba essere esonerato dal Milan per aver perso i derby con l’Inter: «Nel tempo dell’apparenza sì. Io non sono tifoso milanista, ma se lo fossi sarei probabilmente fra i sette che difendono Pioli. Perché? Perché raccontano i fatti. Pioli prende una squadra tredicesima e da quel niente costruisce uno scudetto, una semifinale di Champions League e un secondo posto. Noi ci dimentichiamo che il Milan sta concludendo al secondo posto, su una rosa costruita con canoni diversi da quella che era la squadra dello scudetto. Dove aveva vinto perché era stato più bravo, non più forte: perché io continuo a ritenere che l’Inter fosse la più forte».

Pioli via dal Milan, ma per Cecchi l’Inter non è la causa

I MOTIVI – Cecchi prosegue: «Pioli paga purtroppo un prezzo alla mediaticità. Ciò che fa Luciano Spalletti a Napoli è esaltato, ciò che fa Pioli a Milano che è esattamente quello che aveva fatto Spalletti diventa dimenticato perché non buca il video. Non c’è mediaticità: se avesse il 30% di ciò che ha José Mourinho sarebbe il Sir Alex Ferguson del Milan, ma non impatta e non tocca i sentimenti. E per questo Pioli non può restare a Milano: partirebbe con un mondo contro, al primo pareggio in casa rischi di dannare l’annata».