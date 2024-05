Arnautovic, qual è il tuo posto all’Inter? Quattro chance per decidere!

Si inizia già a parlare di calciomercato: per l’Inter il fermento è tutto in attacco con l’incognita Arnautovic. Restano quattro chance e due opzioni, che dipendono anche dalle entrate.

FERMENTO – Manca ancora un mese alla conclusione del campionato, eppure si inizia già a percepire quel fermento che sono il periodo del calciomercato è capace di portare. Complice, probabilmente, la vittoria dello scudetto dell’Inter con ben cinque giornate d’anticipo, adesso i riflettori possono spostarsi subito sugli avvincenti rumors e sulle interessanti trattive di mercato. In quest’ottica, in casa nerazzurra i riflettori sono tutti puntati sul reparto offensivo, dove è evidente che la dirigenza dovrà intervenire in qualche maniera. Se la permanenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram si dà per appurata, molta più incertezza rimane invece per il futuro di Marko Arnautovic. Per il quarto nome – quello di Alexis Sanchez – che quest’anno ha completato il pacchetto offensivo dell’Inter, invece, qualche indizio in più lo si ha già.

Arnautovic, quattro chance e due opzioni!

QUESITO – Essendo già proiettati alla sessione estiva di calciomercato, è impossibile non chiedersi, dunque, quale sarà il destino di Marko Arnautovic? La stagione vincente dei nerazzurri ha dato ottime risposte per moltissimi dei calciatori di Simone Inzaghi. Ma fra i nerazzurri che non hanno sempre convinto al massimo c’è proprio l’austriaco che, complici anche gli infortuni, ha limitato il proprio contributo al minimo indispensabile. Il ritorno di Arnautovic all’Inter, dopo la partecipazione nella stagione del Triplete di Mourinho, è stato caratterizzato da luci e ombre. La fortuna di Inzaghi è stata quella di avere i due titolari – quasi sempre fissi – in uno stato di forma ottimale e al 90% sempre disponibili. Ma con l’obiettivo stagionale centrato e lo standard futuro sempre più alto, il quesito è se l’Inter deciderà di puntare e “accontentarsi” ancora di Arnautovic.

OPZIONI – La certezza dell’attacco del futuro dell’Inter, per ora, sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma anche l’ufficiosa new entry Medhi Taremi, promesso sposo nerazzurro dal Porto. Il resto sono tutti nomi di fantasia – fra quelli più caldi e invitanti per i tifosi Albert Gudmundsson e Joshua Zirkzee – e non particolarmente semplici da aggiungere in rosa, come spiegato dalla dirigenza recentemente. Ma se le rivelazioni odierne del vice presidente Javier Zanetti dovessero verificarsi, allora la storia potrebbe cambiare anche per Arnautovic. L’Inter l’hanno prossimo, oltre a Lautaro Martinez, Thuram e Taremi, potrebbe aggiungere un terzo attaccante che permetterebbe di rafforzare di gran lunga il reparto. A quel punto, le opzioni diventerebbero due per Arnautovic: occupare il quinto posto o salutare definitivamente l’ambiente nerazzurro. Intanto all’austriaco restano altre quattro giornate di campionato, a partire dalla prossima contro il Sassuolo, per avere più spazio e provare a dimostrare ancora qualcosa all’Inter.