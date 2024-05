Gudmundsson-Inter? Una difficoltà per chiudere l’operazione – SI

Si parla molto di Gudmundsson all’Inter per la prossima stagione, ma non è così scontato che l’attaccante islandese del Genoa diventi nerazzurro. Da Sportitalia Mercato, Pedullà segnala le possibili difficoltà.

PROBLEMA IN PIÙ – Nella giornata di martedì Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, non ha chiuso all’opzione Inter per Albert Gudmundsson. Ma la destinazione non convince a pieno Alfredo Pedullà: «Non lo so questo. Io credo che l’Inter davanti sarà molto attenta a fare qualcosa. Non sono convinto che obbligatoriamente dovrà fare qualcosa da quaranta milioni. Io intendo dire che, anche se uscisse Marko Arnautovic, se poi ci dovesse essere la trattativa per Gudmundsson prendere uno da trentacinque milioni, e non ti chiedono di meno perché ha mercato all’estero in Premier League soprattutto, dev’essere un titolare. Ma non puoi spostare Lautaro Martinez e Marcus Thuram».

Gudmundsson all’Inter? Tutti i dubbi di Pedullà

IL MOTIVO – Pedullà non vede cessioni pesanti in attacco, pertanto ha difficoltà a credere che arriverà un investimento del genere. Il giornalista non è convinto visto che di certo Gudmundsson non è un profilo acquistabile a prezzo di saldo: «Restando tutti i migliori io faccio fatica a pensare che l’Inter, oggi 1 maggio, vada a spendere trentacinque milioni per un non titolare. Chi esce? Mehdi Taremi è un ottimo attaccante, lo prendi per fare un’alternativa. Piotr Zielinski l’ha preso: entreremo in questo discorso quando sarà eventualmente possibile entrarci. Poi magari lo fanno, ma il mercato non è ancora iniziato e mancano quattro mesi. Ma io faccio fatica a pensare che spendano trentacinque milioni».