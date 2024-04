Zirkzee talento in vetrina, ma con degli istinti da migliorare

Le voci di mercato dell’Inter arrivano anche a Joshua ZIrkzee. L’olandese è una delle rivelazioni di questa Serie A, ma tra tanto talento dimostrato ci sono delle cose in cui deve ancora migliorare che vanno tenute presenti.

RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO – Zirkzee è forse la principale rivelazione della Serie A 2023-2024. Il classe 2001 è stato responsabilizzato dalle scelte del Bologna sul mercato, e da titolare è diventato il centro di tutto il gioco offensivo di Thiago Motta. Diventando così uno dei giocatori più belli da vedere di tutto il campionato. Tra tanta bellezza però il giocatore ha ancora degli ambiti in cui crescere. Che sono pure quelli centrali del suo ruolo.

CENTRAVANTI ATIPICO – Zirkzee ha il fisico da centravanti classico, ma un’interpretazione del ruolo che è opposta. La sua forza è nella sua immensa capacità di fare gioco. I suoi istinti lo portano lontano dall’area avversaria, sempre incontro a toccare palla e sfruttare i movimenti dei compagni. Ed è qui che arriviamo alla questione: l’olandese manca in tutto il lavoro in area avversaria. A cominciare dai tocchi. Guardiamo le statistiche specifiche prese da Fbref:

Il nove del Bologna come detto ama gestire il pallone. Praticamente in ogni zona del campo. Tranne che in area avversaria. Una mancanza di presenza che per un centravanti può diventare problematica. E non è un caso che da qui derivino altre carenze nel suo gioco.

PROBLEMA COI TIRI – A Zirkzee manca l’istinto della punta vecchio stampo. Lui pensa al gioco, ai passaggi. Gli manca l’ossessione per la porta avversaria. Infatti è molto più efficace nel creare tiri per gli altri che nel creare gol in prima persona:

Una conseguenza del fatto che l’olandese produce pochi tiri in porta. Troppo pochi per un giocatore nel suo ruolo e col suo potenziale:

Il prossimo passo della crescita di Zirkzee insomma è nel fare la punta. Nell’attaccare l’area, riempirla, sfruttare il suo talento anche per arrivare al tiro in porta. Un lavoro necessario, di cui bisogna essere coscienti in fase di mercato.