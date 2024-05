Biasin: «Inter, Zirkzee impossibile tranne in un caso! Sicuro di un arrivo»

L’Inter ha da poco vinto il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Non c’è tempo da perdere però e infatti la dirigenza sta già pensando a come puntellare la rosa già molto forte di Inzaghi. Secondo Fabrizio Biasin, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, bisogna togliersi dalla testa due profili

MOVIMENTI, ALCUNI IMPOSSIBILI – L’Inter di Simone Inzaghi ha appena trionfato in campionato ma sta già pensando alla prossima stagione. Fabrizio Biasin parla delle intenzioni della dirigenza per quanto riguarda il mercato, escludendo due profili molto apprezzati e ambiti: «Se parliamo ad oggi, le intenzioni sono abbastanza chiare, quindi fare una cosa molto diversa rispetto all’anno scorso quando l’Inter ha cambiato 12 pedine. Quest’anno cercherà di fare di tutto per cambiare il meno possibile o quasi nulla. Entrano Taremi e Zielinski e usciranno Sanchez e Klaassen, dopodiché il resto ce lo dirà il mercato. Sono convinto che arriverà un centrale in difesa, penso stiano lavorando per prendere il portiere che faccia inizialmente da vice a Sommer e poi bisogna capire cosa succederà in attacco ma escludo che si possa andare su un profilo come Zirkzee o Gudmundsson».

SENSAZIONI – Biasin prosegue parlando di una sola possibilità per l’Inter che però include un addio doloroso: «Secondo me bisogna far capire a tutti quanti che è impossibile aggiungere Zirkzee all’attacco dell’Inter, l’unica possibilità che può avere la società è rinunciare a uno tra Thuram e Lautaro Martinez. Quindi sarebbe meglio andare avanti con questa coppia di titolari, posto che al momento offerte interessanti per Thuram o Lautaro non ce ne sono ma poi dipende tutto dai giocatori. Thuram se vuole restare nessuno lo manda via e quindi la mia sensazione è che si andrà avanti con questa coppia».

Inter, Acerbi sulla via del tramonto: Biasin fa un identikit dell’eventuale sostituto

MONDO IDEAL(ISTA) – Biasin conclude il suo intervento parlando del possibile sostituto di Francesco Acerbi: «Credo che, al netto delle ottime prestazioni, sia normale che la dirigenza faccia dei ragionamenti sull’inserire un difensore centrale perché l’ex Lazio ha un’età, acciacchi vari e avrà anche l’Europeo. Inoltre, nemmeno de Vrij è di primo pelo. Il chi ce lo dirà il mercato, non penso abbiano già in mente il nome ma credo che sarà un centrale né ragazzino né troppo in là con gli anni. Una via di mezzo che, in un mondo ideale, sarebbe Buongiorno ma siccome non siamo in un mondo ideale, Buongiorno costa una marea di soldi».