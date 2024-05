Zanetti: «Marotta League fa ridere! Zirkzee? Un pensierino in un caso»

Javier Zanetti continua nella sua intervista sulla radio della Lega Serie A. Il vicepresidente dell’Inter, storica bandiera del club, incalzato su altri temi.

INTERISMO − Dopo la prima parte, continua Zanetti sui dirigenti: «Il principale protagonista è la squadra e lo staff. Noi abbiamo costruito la squadra, ognuno ha messo le proprie competenze per arrivare al progetto. Unione e compattezza. Io sono felice perché vedere finire questo lavoro in questa maniera e far parte di questo gruppo, essere presente sempre, mi fa un grandissimo piacere. Poter contribuire questa mia esperienza e questo interismo, sono importanti. Sanno che io ci sono sempre. Noi sempre chiari e abbiamo sempre una strategia mettendo a disposizione del mister dei giocatori adatti. Situazione difficile, ma piacevole perché metti alla prova le tue qualità. Vanno via giocatori importanti e inserisci altri giocatori importanti: grande sfida.».

VICINI − Zanetti sul presidente: «Zhang ci ha mancato solo fisicamente, perché siamo sempre in contatto. Ci manda foto ed è sempre vicino. Marotta League? Fa ridere, quando vedi una squadra che domina tutto il campionato, fa ridere. I passi da fare sono quelli affinché la squadra resti competitiva. Se vedremo delle occasioni importanti di mercato le prenderemo. Ma sarà importante difendere il titolo l’anno scorso, avremo più competizioni, quindi serve rosa ampia».

SACRIFICI − Senza i sacrifici non si va da nessuna parte, parola di Zanetti: «Penso sempre alla mia famiglia e a quel bambino lì che giocava nel suo cortile. Ho 50 anni, ma mi fa emozionare ancora quel boato lì. E questo te lo regala il tifoso interista, sempre appassionato. Momento emozionante per la mia famiglia. Io muratore? Avevo smesso col calcio perché mi era arrivata la prima delusione con l’Independiente. Non potevo andare in un’altra squadra. Lì è arrivata l’opportunità di lavorare come muratore come mio papà, sempre mio grande referente. Ma papà mi disse di riprovarci e poi sono andato a fare un provino in un’altra squadra e da lì ho ripreso. Vedevo i sacrifici di mio padre, dico sempre a mia figlia e ai giovani: senza sacrificio non arriva nulla. Senza aspettare non si arriva a nulla. Avevo 13 anni a quei tempi, lo facevo con mio padre e mi ha insegnato tanto. Vedevo papà e mamma e i sacrifici che facevano per me. Questa è la cultura del lavoro! Serve anche parlarne con i giovani calciatori: ovvero che nulla è dovuto, le cose bisogna guadagnarle».

MERCATO E RINNOVI − Zanetti non si nasconde: «L’intenzione è che la squadra rimanga tale, tutti vogliono restare all’Inter. C’è una base molto forte. Entrate? Dipende dalle opportunità, che anche il mister valuterà, sempre rimanendo nei nostri parametri. Zirkzee? Grandissimo campionato: giovane, talentuoso, intelligente, un giocatore così servirebbe a tutte le grandi squadre. Vediamo se si presenta questa opportunità, un pensierino magari lo potremmo fare se si presentasse. Avremmo tre attaccanti giovani e forti. Rinnovi Lautaro Martinez e Barella? Al 100%, sì. C’è questa predisposizione a continuare insieme. Champions League? E’ una competizione difficilissima, di dettagli. Dire di essere favoriti, bisogna avere grande rispetto. Di sicuro ce la giocheremo, vedendo la finale col Manchester City e l’eliminazione con l’Atletico Madrid sappiamo che possiamo giocarcela. Con l’Atletico, più che male dispiace. E’ arrivata ai rigori e avevamo sbagliato dei gol per passare. Ma bisogna insistere e continuare, nessuno paura con questo gruppo».

MONDIALE PER CLUB E SOGNO − Pupi Zanetti sul prossimo anno: «Rientra in maniera importante, è una competizione prestigiosa con grandi squadre forti. Siamo orgogliosi, sarebbe bello arrivare nelle fasi finali. Mi immagino un’estate impegnativa e intensa, ma bella. Sogno? Continuare con queste vittorie importanti dell’Inter e magari alzare un’altra Champions League. Sarebbe bello e non mi posso immaginare per quello che potrebbe succedere».