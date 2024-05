Inzaghi: «Tre anni fa mai avrei immaginato ciò. Inter del futuro? Forte!»

Dopo aver ripercorso i suoi esordi a Piacenza, Simone Inzaghi si sofferma anche sulla trionfale stagione dell’Inter e sugli obiettivi del futuro.

IL FUTURO – Simone Inzaghi viene premiato dalla sua Piacenza. A margine dell’evento svoltosi questa mattina racconta le sue sensazioni legate all’Inter: «Vincere il campionato con cinque giornate d’anticipo è stato meraviglioso. Quello che ci hanno tributato i tifosi dell’Inter è stato meraviglioso. Adesso abbiamo cinque partite di campionato da fare nel migliore dei modi, manca quella contro la Lazio, poi avremo il Verona all’ultima e alla fine ci incontreremo con la società. L’Inter del futuro sicuramente dev’essere forte perché gli obiettivi ogni anno dobbiamo cercare di migliorarli».

TUTTI INSIEME – Simone Inzaghi ringrazia la dirigenza nerazzurra per l’impegno impiegato nei suoi anni all’Inter: «Chiaramente tre anni fa al mio arrivo pensare a sei trofei e ad una finale di Champions League è un qualcosa che non potevo immaginare. Però c’erano tantissime speranze, sapevo che avrei trovato una società forte e con dei dirigenti fortissimi. Penso a Marotta, Ausilio, Baccin. Sapevo che nonostante le difficoltà di cui si parlava avrebbero fatto in modo di costruire una squadra competitiva. Poi con l’aiuto dei ragazzi, dei tifosi, tutti insieme abbiamo fatto in modo di vincere sei trofei e di fare una finale di Champions League. È un qualcosa che personalmente a me rimarrà dentro per sempre».

Inzaghi spiega la forza dell’Inter: c’entra anche Zhang!

ONNIPRESENTE – Simone Inzaghi elogia la società dell’Inter: «Noi abbiamo sempre avuto tranquillità perché il Presidente Zhang ai miei ragazzi non ha mai fatto mancare nulla. L’unica cosa che ha fatto mancare è la presenza quest’anno però non si è quasi sentita perché ogni settimana c’era un continuo colloquio per fare in modo di aiutarci di fronte ad eventuali problemi. Ma io non ho mai avuto nessun problema. Gli obiettivi dell’Inter sono sempre i trofei e vincere perché è una squadra fantastica, con dei tifosi meravigliosi che tutti quanti abbiamo visto. Noi cercheremo di migliorarci come abbiamo fatto ogni anno sapendo che non sarà semplicissimo perché troveremo delle squadre che avranno i nostri stessi obiettivi».

STAGIONE FANTASTICA – Simone Inzaghi conclude facendo il punto sulla stagione dell’Inter: «Ringrazio in primis i miei ragazzi perché hanno fatto un campionato straordinario. Penso ai quarantotto punti nel calendario d’andata, ai quarantaquattro adesso nel ritorno con due partite ancora da disputare. È un percorso che obiettivamente sarà difficile da ripetere però abbiamo una società che non è stata solo a guardare quello che succedeva e ad esultare per i trofei e scudetti ma in continuo lavoro e movimento. Tutti quanti vogliamo che le cose possano continuare in questo modo».