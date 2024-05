Serie A, Giudice Sportivo 36ª giornata: due assenti contro l’Inter!

Dopo le partite della 36ª giornata, come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo di Serie A. Non ci sono squalificati per l’Inter. In due, invece, salteranno le sfide contro i nerazzurri alla penultima e all’ultima giornata di campionato. Parliamo di Alessio Romagnoli, avversario dei nerazzurri la prossima giornata e di Thomas Henry con il Verona, in campo per l’ultima di campionato.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA



Una giornata: Alessio Romagnoli (Lazio), Teun Koopmeiners (Atalanta), Matteo Gabbia (Milan);

Due giornate: Thomas Henry (Hellas Verona).

DIFFIDATI TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Quarta sanzione: Alexis Blin (Lecce), Manuel Lazzari (Lazio), Mina Gonzalez (Cagliari), Alessandro Zanoli (Salernitana), Pietro Pellegri (Torino), Fabiano Parisi (Fiorentina),