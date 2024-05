Cosmi: «Lopetegui no al Milan per il popolo? Marotta non fa così»

Cosmi parlando di Julen Lopetegui e della rivolta popolare dei tifosi del Milan per non averlo, fa riferimento all’AD dell’Inter Beppe Marotta.

SCELTE DI SOCIETÀ − Serse Cosmi, a Radio Serie A, fa riferimento all’AD nerazzurro nel parlare del Milan: «Marotta all’Inter, ma anche alla Juventus, ha fatto scelte abbastanza impopolari sotto certi punti di vista, ma gli uomini di calcio devono scegliere a seconda delle loro conoscenze, se la proprietà crede in loro, e non perché lo dice il popolo. Per cui non credo Lopetegui non venga perché c’è stata la rivolta popolare. Anche perché non ho visto rivolte quando se ne sono andati Maldini e Massara».