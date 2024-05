Sassuolo-Inter, novità sui biglietti per il settore ospiti

Sassuolo-Inter si giocherà sabato alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: lunedì è cominciata la vendita dei biglietti, oggi ci sono novità sul settore ospiti. Ecco le informazioni su come poter seguire la sfida dal vivo.



AL COMPLETO – Per Sassuolo-Inter sono esauriti i biglietti nel settore ospiti. L’annuncio arriva direttamente da parte della società neroverde, che comunica come sia completata la disponibilità in Tribuna Nord, la zona dello stadio riservata ai tifosi dei nuovi campioni. Ossia, sono stati venduti tutti i 4.000 biglietti previsti per quel settore. Per la Tribuna Sud, il lato opposto, l’acquisto è riservato esclusivamente ai possessori della Sassuolo Card. Sono anche esauriti gli accrediti per tifosi diversamente abili e per le tessere CONI, FIGC e AIA. Il segnale che arriva dalla biglietteria è che quindi ci sarà un buon afflusso di persone e, nello specifico, di tifosi dell’Inter.

Sassuolo-Inter, le informazioni sulla vendita dei biglietti

COME ACQUISTARE – Per acquistare i biglietti di Sassuolo-Inter è possibile utilizzare il sito ticket.sassuolocalcio.it, oppure recarsi nello Store Ufficiale del Sassuolo, nei punti vendita Vivaticket e, nel solo giorno di gara, dalle 17 i botteghini del Mapei Stadium. Come prezzi si va dai 40 euro della Tribuna Sud (lo stesso costo che c’era per il settore ospiti) ai 180 euro in Tribuna Ovest Centrale Superiore. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia ha una capienza complessiva di 21.525 spettatori e, come succede spesso in queste partite, è molto probabile che la maggior parte dei biglietti sarà dei tifosi dell’Inter, nonostante il Sassuolo si stia giocando le residue speranze salvezza.