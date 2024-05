L’Atalanta torna in Champions League! Lecce battuto con 2 gol

L’Atalanta torna a vincere dopo la delusione di Coppa Italia battendo il Lecce con il risultato di 2-0. Gianluca Scamacca trascina i suoi alla qualificazione in Champions League.

QUALIFICATI – L’Atalanta vince per 2-0 contro il Lecce e sale a +6 dalla Roma con due partite da giocare ancora. La qualificazione è matematica in Champions League. Oggi in Salento accade tutto nel secondo tempo. Charles De Ketelaere segna il primo gol del pomeriggio, sfruttando al meglio l’assist di Gianluca Scamacca al minuto 48. Nel giro di 300 secondi i bergamaschi trovano anche il raddoppio, stavolta a colpire è proprio l’attaccante italiano. Una sorta di vendetta personale ripensando alla squalifica pagata in finale di Coppa Italia. Sul finale Roberto Piccoli colpisce un palo su calcio di punizione per il suo Lecce, che chiude la stagione al Via del Mare senza trovare il gol. L’Atalanta torna perciò a gioire, la batosta ricevuta dalla Juventus in settimana non lascia scorie agli uomini di Gian Piero Gasperini.