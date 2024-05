Inter-Lazio, Inzaghi fa le sue scelte per un motivo. Ecco quale!

Domani si giocherà Inter-Lazio, anche se forse ce ne siamo dimenticati pensando alla situazione di Steven Zhang. Simone Inzaghi farà le sue scelte di formazione con un’idea in testa.

IDEA – Simone Inzaghi sta pensando inevitabilmente alle scelte di formazione per la partita tra la sua Inter e la Lazio. Difficile pensare al campo in questo momento, il comunicato di Steven Zhang distoglie particolarmente l’attenzione. Non è giusto però dimenticare il fatto che domani i nerazzurri festeggeranno la seconda stella. Non può essere rovinato un giorno del genere, un giorno che si aspettava da una vita e che ha permesso di scrivere la storia del calcio milanese ed italiano. I meriti sono di tutti, a partire dalla dirigenza fino all’allenatore e ai giocatori. Per questa occasione Inzaghi sceglierà i migliori. Torneranno tanti titolari standard dal primo minuto, non ci saranno perciò rotazioni come accaduto con Sassuolo e Frosinone. Il motivo è semplice: concedere la passerella a chi è stato protagonista assoluto della stagione. Da Hakan Calhanoglu a Francesco Acerbi al rientro dalla pubalgia, da Lautaro Martinez a Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. I big non verranno lasciati fuori, un occhio al record di 98 punti non è neanche possibile nasconderlo. Darebbe ulteriore valore al successo netto e incontrastato.