Sensi, vicino l’epilogo della sua esperienza all’Inter: passerella contro la Lazio?

Stefano Sensi si appresta a concludere la sua esperienza all’Inter al termine della stagione. Contro la Lazio, il centrocampista italiano potrebbe disputare il suo ultimo incontro a San Siro da calciatore nerazzurro.

STORIA SFORTUNATA – Stefano Sensi è molto vicino a dire addio all’Inter. Il centrocampista emiliano, giunto all’Inter nella stagione 2019-2020, ha vissuto un’esperienza in nerazzurro che può essere suddivisa in due fasi: una prima parte, durata mezza stagione, in cui l’ex Sassuolo si è preso sulle spalle l’Inter “contiana” con giocate di una tecnica sopraffina e di un’intelligenza tattica superiore alla norma; una seconda, iniziata dopo il primo infortunio avvenuto nel big match contro la Juventus, caratterizzata dal dilanio dei problemi fisici che ne ha interrotto il percorso di crescita.

Sensi lascia l’Inter con un ricordo positivo: i tifosi non ne dimenticheranno le qualità

IL RICORDO – Non è dubbio che i tifosi nerazzurri ricorderanno l’alone di suggestione che contornava la figura di Stefano Sensi nei suoi primi mesi da giocatore dell’Inter. Dopo un ritiro estivo disputato da protagonista, il centrocampista italiano si è conquistato la fiducia di Antonio Conte a suon di prestazioni e giocate brillanti. In una prima fase della sua avventura in nerazzurro, Sensi aveva addirittura suscitato maggior interesse e curiosità rispetto a Nicolò Barella. Poi, sono arrivati gli infortuni a impedirci di conoscere quella che sarebbe stata l’evoluzione della sua avventura in nerazzurro in assenza di cause “di forza maggiore”. Nonostante ciò, il suo talento resterà sempre nelle menti dei tifosi interisti. Perché quello è immutabile.