Satriano sorpresa in Ligue 1, l’Inter che farà? In Spagna un club interessato

Satriano e il “suo” Brest continuano a stupire in Ligue 1, mantenendo costantemente il terzo posto in classifica che significherebbe qualificazione diretta alla prossima UEFA Champions League. L’attaccante di proprietà dell’Inter, secondo quanto riportato da Marca, ha attirato su di sé l’interesse di un club spagnolo.

INTERESSE IN SPAGNA – Martin Satriano in estate è stato ceduto per la seconda volta in prestito ancora al Brest, in Ligue 1. La sua stagione fin qui è stata positiva, con ben sei gol all’attivo e una posizione in classifica ben sopra tutte le aspettative. In estate farà ritorno all’Inter, che inevitabilmente dovrà valutare per bene il suo futuro. Difficile pensare a una sua permanenza, considerando l’addio di Alexis Sanchez e l’arrivo di Mehdi Taremi, gli slot in attacco saranno già quattro, dovendo piazzare poi gli esuberi come Sebastiano Esposito ed, eventualmente, anche Joaquin Correa. Una situazione ancora tutta da valutare, anche se sull’attaccante uruguaiano si sarebbe fatto vivo il Valencia, fortemente interessato al giocatore.

Fonte: Marca