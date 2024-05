Fontana: «Inter, rimpianto Europa. Meritavi! Ma considerare una cosa»

Alberto Fontana, ex portiere, fra le diverse squadre anche dell’Inter, si sofferma sul percorso in Champions League dei nerazzurri terminato prematuramente. Di seguito il pensiero dell’ospite di Radio Sportiva.

RIMPIANTO E DIFFERENZE – Dal 2001 al 2005 nella rosa dell’Inter, Alberto Fontana esprime alcune considerazioni sulla stagione europea dei nerazzurri. Seppur con uno scudetto cucito sul petto, secondo l’ex portiere: «L’Inter in Champions League è un rimpianto perché guardando i 180 minuti contro l’Atletico Madrid meritava di passare il turno. Però secondo me bisogna dire che ci sono Nazioni che spendono l’impossibile, come l’Inghilterra, che non ha nessuna squadra in quella competizione. La Germania ne ha tre. Secondo me l’Italia si sta avvicinando molto alle Nazioni più importanti. Bisogna considerare che ci sono delle Nazioni che hanno dei budget da usare nelle squadre che per il nostro campionato sono improponibili. E questo significa che chi si occupa del calcio in Italia non è così sprovveduto».