Biasin: «Debiti Inter? No confusione! Vi dico com’è la situazione»

L’Inter dal punto di vista sportivo vive un momento stellare mentre dal punto di vista societario regna una certa dose di insicurezza, ma nemmeno così tanta viste le recenti dichiarazioni di Steven Zhang. Biasin batte proprio su ciò che la società nerazzurra fa trasparire: di seguito le sue parole a Radio Sportiva

CAPACITÀ – L’Inter e Steven Zhang proseguiranno insieme? Secondo Fabrizio Biasin bisogna fare attenzione a come si parla del club nerazzurro poiché la strada è piuttosto tracciata: «Bisogna stare attenti alla narrazione che si fa riguardo ai problemi dell’Inter. È vero che ha una situazione difficile ma è altrettanto vero che sta cercando di sistemare questa cosa. I problemi del proprietario dell’Inter sono evidenti. Dopodiché dobbiamo aspettare cosa succede a livello di proprietà, c’è una scadenza il 20 maggio e capiremo se Zhang rifinanzierà il prestito oppure si passera al fondo Oaktree: la prima opzione è più probabile. La situazione andrà migliorata, ma è vero che rispetto al dramma di qualche stagione fa le cose sono in miglioramento. Tanto è vero che il bilancio l’anno prossimo dovrebbe chiudere con un piccolo attivo, ovviamente bisogna migliorare ancora ma proprio per questo l’Inter si affida ad una dirigenza capace».

Inter, si problemi di Zhang indipendenti dall’Inter: Biasin spiega come stanno le cose

SITUAZIONE COMUNE – Biasin, all’ennesimo radioascoltatore che ritorna sui debiti dell’Inter, ribadisce: «I problemi personali di Zhang sono una cosa e la gestione dell’Inter è un’altra. In questo momento l’Inter lavora e anche molto bene con le proprie risorse tanto che tutti i parametri sono in miglioramento. Qualche anno fa si diceva che arrivavano gli stipendi in ritardo e quello è davvero un brutto segnale, invece ora nessuno può lamentarsi da questo punto di vista e la situazione è fluida. Bisogna evitare di fare troppa confusione, sottolineando sempre che nel calcio paradossalmente si va avanti a suon di debiti: è una situazione brutta ma comune in Italia e in Europa».