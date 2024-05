Frattesi, una grande chance proprio contro la ex? Una speranza

Davide Frattesi è tra le possibili sorprese per la partita tra Sassuolo e Inter. Il calciatore potrebbe tornare titolare dopo tanto tempo, c’è una speranza.

IMPIEGO – Davide Frattesi non gioca titolare dalla partita contro il Lecce del 25 febbraio. Il centrocampista dell’Inter arrivato dal Sassuolo potrebbe tornare proprio contro la sua ex dal primo minuto in campo. In questa stagione i dati del romano sono veramente particolari. Simone Inzaghi lo ha utilizzato come dodicesimo uomo, difatti le presenze sono tantissime: ben 38 in tutto l’anno tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Un’altra statistica fa però riflettere sul suo impiego nel corso dei mesi.

TITOLARE – Frattesi ha giocato appena 7 partite da titolare, di cui 4 nel girone di Champions League. Più in Europa che in Italia, il che fa capire che il vero obiettivo di Inzaghi è stato fin dall’inizio lo Scudetto. L’ex Sassuolo è stato acquistato come una seconda linea, un’alternativa alla mente in campo nerazzurra, ossia Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha il minutaggio più alto nella rosa e questo non ha aiutato sicuramente il suo compagno italiano. In queste ultime 4 settimane Frattesi potrebbe avere qualche possibilità in più di farsi vedere, anche per migliorare i numeri già positivi. Nei 1300 minuti circa collezionati il centrocampista ha segnato 7 gol, aggiungendo tra l’altro 5 assist. Sabato un altro appuntamento per dare conferme.