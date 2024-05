Acerbi salta anche Sassuolo-Inter, una sensazione in questo finale di stagione

Acerbi anche ieri non si è allenato ad Appiano Gentile, ancora alle prese con il problema causato dalla pubalgia. Il centrale difensivo salterà non solo Sassuolo-Inter, per questo motivo c’è una sensazione per questo finale di stagione.

NIENTE ALLENAMENTO – Francesco Acerbi ieri è stato l’unico tra i giocatori dell’Inter che non si è allenato ad Appiano Gentile nella settimana che porta alla sfida in casa del Sassuolo. L’esperto difensore centrale per la pubalgia resterà ancora a riposo per curarsi in maniera specifica, senza forzare il recupero avendo già portato a termine l’obiettivo stagionale con l’Inter. Per lui la stagione con i nerazzurri potrebbe già essere finita, così come ribadito anche durante la LIVE di Inter Chat ieri insieme a Romina Sorbelli, il Direttore Riccardo Spignesi e il caporedattore Davide Conzales. L’obiettivo di Acerbi sarà dunque quello di prepararsi e recuperare al meglio in vista dell’Europeo.