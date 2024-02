Inter-Atalanta, due otto e tante stelle. Sorride Inzaghi: le pagelle – TS

Inter-Atalanta 4-0, recupero della ventunesima giornata di campionato Altre pagelle positive per i nerazzurri di Milano che portano a casa tantissimi 7 e due otto, come analizzato dall’edizione odierna di Tuttosport.

NUMERI – Inter-Atalanta 4-0. Fioccano i sette in pagella, con Lautaro Martinez che come di consueto guida i suoi. Yann Sommer si porta a casa un 6 con alcune sbavature nella ripresa. 6.5 per Benjamin Pavard che prima si perde l’atalantino sul gol annullato ma poi regala a Lautaro Martinez la palla del raddoppio. 6.5 per Stefan De Vrij che ha avvio al rilento ma poi sale di livello. 7 per Alessandro Bastoni che si diletta a fare il regista basso, dimostrando la sua classe in assenza di Calhanoglu. Poi prende l’ammonizione a partita finita e non ci sarà con Genoa per squalifica.

SPRINT – 7 anche per Matteo Darmian che apre le danze e poi si divora il secondo. È onnipresente. Denzel Dumfries dal 46′ porta a casa un 6.5: tornato quello di prima. Nicolò Barella porta a casa un altro sette. Riesce a restare saldo quando i nerazzurri faticano. 6.5 per Kristjan Asllani: bravo in difesa, fa il gregario tra le stelle. 7 anche per Henrikh Mkhitaryan: fa cambiare marcia alla squadra quando inizia. Dal 62′ Davide Frattesi con un 6.5: una girandola, entra segna e si fa male. Fuori al posto di Klaassen ng. Altro 7 per Federico Dimarco, l’esterno è protagonista sul raddoppio, segna e fa tante altre cose buone. 6 per Carlos Augusto entrato al 69′.

CAVALLI – Marko Arnautovic porta a casa un 6.5: gioca molto di sponda ed è prezioso. Lautaro Martinez è l’uomo partita: 8 per lui. Fa partire l’azione del primo gol, incanta San Siro con una magia dopo un gol sbagliato. E sul rigore capiamo del perché esiste la gerarchia. Sanchez porta a casa un 6.5 e dà a Frattesi la palla del poker. 8 anche per Simone Inzaghi: nel 2024 è perfetto, trita l’Atalanta e il suo nome finisce nel taccuino di mezza Europa.

Fonte: Tuttosport – Ste.Pas