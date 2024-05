Passione calcio: come funzionano codici promozionali e bonus nei giochi online

Il calcio è sempre più protagonista nel mondo dei giochi online con i suoi codici promozionali e i bonus, offerti dalle partnership strategiche anche con le squadre di calcio. Di seguito una guida utile per capire il funzionamento di questo nuovo passatempo per tutti gli appassionati

PASSIONE CALCISTICA – Ci sono molte opportunità per vivere ed enfatizzare la passione per il calcio. Oltre a guardare le partite dal vivo e giocare ai videogiochi, c’è un’altra opzione che può aggiungere all’amore per il calcio l’esperienza dell’adrenalina: il gioco d’azzardo online. Questo articolo mostra come un tifoso calcistico può vivere la sua passione mediante l’uso di codici promozionali e bonus dai casinò online.

Il legame tra il calcio e i casinò online

CLUB PARTNER – Molti siti tematici offrono ai propri visitatori una vasta gamma di giochi a tema calcio. In particolare, insieme ai classici giochi da tavolo, ci sono molte slot online dedicate al più famoso gioco di squadra del mondo. Questo consente di combinare due cose che piacciono a tutti: il team preferito e una sfida con la dea bendata! Ma non solo i giochi stessi offrono agli appassionati di calcio molte opportunità. Molte piattaforme virtuali sottoscrivono contratti con le squadre principali. Ad esempio, prima dei Mondiali o durante la stagione della Champions League, il giocatore può ottenere un bonus del 60% quando si registra sul sito. Questo è dovuto alle partnership che permettono di dare maggior rilievo ai giochi a tema calcistico.

Come iniziare: i bonus senza deposito

BONUS SENZA DEPOSITO – Ci sono molte soluzioni se si vuole iniziare a giocare ai casinò online. Un buon metodo è quello di esplorare tutti i bonus senza deposito. Allo stesso tempo, questi premi permettono ai giocatori di testare varie risorse senza spendere denaro. In questo caso, grazie a una semplice registrazione su una piattaforma che offre tali promozioni, le persone possono iniziare a giocare gratis. Questa opportunità è particolarmente utile per coloro che non capiscono molto delle dinamiche dei giochi online e che rientrano nella categoria dei principianti. Dal momento che ai giocatori non viene richiesto di fare alcun deposito iniziale, possono testare diversi giochi come slot, roulette, blackjack e altri senza dover preoccuparsi di perdere denaro. Inoltre, ciò accresce l’esperienza in modo che possano più facilmente decidere che tipo di gioco li attrae maggiormente e no. Allo stesso tempo, i bonus senza deposito si estendono anche su giri gratuiti garantiti o importi bonus extra.

Come scegliere un casinò con bonus senza deposito immediato

CRITERI DI SCELTA – Un bonus senza deposito può fare la differenza tra una serata di puro divertimento o una nottata passata a lamentarsi di quanto siano complesse queste piattaforme. Ecco quali sono i criteri che si dovrebbero tenere in considerazione.

Accredito immediato: Dal momento della registrazione fino alla richiesta di sbloccare il bonus casinò di benvenuto potrebbe trascorrere un po’ di tempo. A volte anche qualche giorno. Tuttavia, diversi casinò online consentono di giocare con il bonus immediatamente dopo l’attivazione, sbloccando subito l’opportunità di giocare senza dover attendere troppo.

Importo del bonus: Vale la pena valutare dapprima il valore dell’offerta. Iniziare con un bonus generoso permette di giocare più a lungo, aumentando le opportunità di vincita senza rischiare denaro reale.

Periodo di validità: È utile verificare il tempo che i casinò concedono per sbloccare il bonus senza deposito. Ciascuno ha tempi diversi, che possono variare da pochi giorni a diverse settimane. Scegliere casinò con tempi più lunghi garantisce di giocare senza fretta.

Importo della puntata: Alcuni casinò fissano dei limiti sull’importo delle puntate che si possono effettuare a titolo gratuito. È importante cercare casinò disposti a concedere un po’ più di libertà in questo senso, in modo tale da massimizzare sia il divertimento sia l’importo delle vincite.

Importo delle vincite: I bonus senza deposito solitamente prevedono un limite massimo di vincita. Prima di iniziare a giocare è fondamentale sapere quali siano i limiti.

Bonus senza deposito in Italia: la Top-5

888 CASINO – 888 Casino regala 20 euro senza deposito a tutti coloro che aprono un conto gioco per la prima volta. L’accredito di tale denaro avviene entro 72 ore dall’apertura del conto ma l’importo del bonus non può essere prelevato immediatamente. Al contrario, il giocatore può rigiocarlo entro 90 giorni con un requisito di scommessa pari a 50 per avere la possibilità di testare i giochi del casinò e prendere confidenza con i titoli migliori.

ADMIRALBET – AdmiralBet offre 100 Free Spin entro 24 ore dalla registrazione e offre ulteriori 100 euro di bonus dopo la convalida del documento di identità.

STARVEGAS: StarVegas accoglie i nuovi utenti con un bonus senza deposito suddiviso in due parti. I primi Free Spin vengono accredirati alla registrazione, fino a 60 Free Spin. In seguito, con la convalida del documento, viene accreditato il restante Fun Bonus di 100 euro.

LEOVEGAS: LeoVegas, già partner dell’Inter con la sezione LeoVegas.News, premia gli utenti con 50 Free Spin da utilizzare sui giochi offerti dalla piattaforma. I primi 10 Free Spin vengono accreditati alla registrazione, mentre i restanti 40 vengono accreditati dopo l’invio della copia del documento.

EUROBET: Eurobet mette a disposizione un bonus senza deposito di 50 Free Spin, del valore ciascuno di 0.10 euro, al momento della registrazione. Questo bonus viene a essere erogato unicamente sulla slot Blue Wizard e vi si ha accesso per 7 giorni dalla sua assegnazione. Le vincite effettuate attraverso il gioco dei Free Spin dovranno essere scommesse per almeno 35 volte entro 7 giorni per poter essere prelevate.