Champions League 2024-2025, ancora tre posti e due casi! Le qualificate

L’Inter parteciperà alla nuova Champions League e si sta definendo la lista di accesso. Ma nella fase campionato, che sostituirà quella a gironi, ci sono ancora dei posti da definire.

DA COMPLETARE – La fase campionato della Champions League 2024-2025 è quasi completa. Il nuovo format, come raccontato da tempo, vedrà trentasei squadre e una classifica unica. A oggi, sono ventisei le qualificate certe, con l’Inter che è stata fra le prime. In tutto devono essere ventinove dirette, più sette che arriveranno dagli spareggi (quattro nel percorso campioni, due in quello piazzate). Un campionato deve ancora dare il suo verdetto: quello belga, che si chiuderà domenica e col Club Brugge a oggi in testa. Poi ci sono due casi da risolvere.

LE OPZIONI – Se il Real Madrid dovesse vincere questa Champions League fra otto giorni lo Shakhtar Donetsk, che a oggi farebbe gli spareggi, entrerebbe direttamente nella fase campionato. Se, di contro, dovesse vincerla il Borussia Dortmund (quinto in Bundesliga) sarebbe l’Eintracht Francoforte a beneficiarne, da sesto del campionato. Stesso discorso per l’Atalanta, vincente dell’Europa League. Se dovesse chiudere la Serie A al terzo o quarto posto l’Italia avrebbe cinque squadre in Champions League, col Benfica che entrerebbe nella fase campionato in quanto club col migliore ranking fra le qualificate non dirette. Di contro, coi bergamaschi quinti, si scalerebbe la classifica e ne approfitterebbe la Roma, sicura sesta. Di seguito il riepilogo con tutte le squadre già sicure.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 – LE SQUADRE QUALIFICATE

Arsenal – Inghilterra

Aston Villa – Inghilterra

Atalanta – Italia

Atlético Madrid – Spagna

Barcellona – Spagna

Bayer Leverkusen – Germania

Bayern Monaco – Germania

Bologna – Italia

Borussia Dortmund – Germania

Brest – Francia

Celtic – Scozia

Feyenoord – Olanda

Girona – Spagna

Inter – Italia

Juventus – Italia

Liverpool – Inghiltera

Manchester City – Inghilterra

Milan – Italia

Monaco – Francia

PSG – Francia

PSV Eindhoven – Olanda

RB Lipsia – Germania

Real Madrid – Spagna

Sporting CP – Portogallo

Stoccarda – Germania

Sturm Graz – Austria

Il nuovo format della Champions League dal 2024-2025 prevede trentasei squadre, di cui ventinove qualificate direttamente e sette dal percorso delle qualificazioni.