Abbonamenti Inter, via alla campagna 2024-2025! Con una novità grossa

Comincia ora, a mezzogiorno, la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2024-2025. Scatta la prima fase, quella legata al rinnovo, con una novità per chi volesse sottoscrivere il pacchetto per le diciannove gare della prossima Serie A. Qui tutte le informazioni.



SI COMINCIA – Dopo i 1.728.562 spettatori nelle ventiquattro partite al Meazza in stagione (1.383.926 in Serie A) si volta pagina. Adesso, a mezzogiorno, inizia la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2024-2025. La prima fase è la conferma del posto, riservata agli abbonati alla stagione appena conclusa: si concluderà alla mezzanotte di lunedì 3 giugno. Come di consueto, sarà poi possibile cambiare il posto nello stesso settore già rinnovato o, qualora non si volesse confermare quello della stagione appena conclusa, cambiare il settore. Gli abbonamenti al Secondo Anello Blu continuano ad essere validi per diciotto partite, escluso il derby Inter-Milan. Lì, il settore sarà destinato agli ospiti. Gli abbonati potranno scegliere di acquistare un posto tra quelli messi a disposizione durante una fase di vendita dedicata.

Campagna abbonamenti Inter 2024-2025, le novità

CAMBIO – Da questa stagione, ogni tifoso che vorrà acquistare gli abbonamenti dell’Inter avrà due opzioni: Base e Plus. Il primo, cedibile per massimo cinque partite durante la stagione e non rivendibile; il secondo, sempre cedibile e con possibilità di rivendere il proprio posto su piattaforma ufficiale. Entrambe le tipologie danno diritto alle diciannove partite di Serie A, con risparmio fino al 50%, e prelazione sulle coppe. Il Base ha il 10% di sconto sul merchandising, il Plus il 20%. Poi le novità grosse: con la prima opzione cambio utilizzatore possibile per sole cinque partite su diciannove, escluse Juventus, Milan, Napoli e Roma; con la seconda tutte. L’abbonamento Plus permette anche la vendita anticipata per biglietti extra sui big match dell’Inter, al miglior prezzo. E, in aggiunta, una piattaforma ufficiale per la rivendita: una volta venduto il posto, l’abbonato riceverà il 60% del prezzo d’acquisto come voucher biglietti e/o abbonamenti dell’Inter.