Inter, campagna abbonamenti: informazioni e novità sulla prossima stagione!

Tanto entusiasmo in casa Inter per la prossima stagione. Arrivano informazioni dettagliate sulla nuova campagna di abbonamenti per il 2024/2025.

NUOVA AVVENTURA – L’Inter deve ancora – di fatto – concludere la stagione che ha condotto alla seconda stella. Domenica prossima, contro il Verona, si concluderà il fantastico viaggio dei nerazzurri di Simone Inzaghi. L’entusiasmo, ancora altissimo per la conquista dello scudetto, si avverte già per la prossima stagione. I tifosi, infatti, sono proiettati verso una nuova avventura e l’Inter è pronta a soddisfare i loro sogni con l’apertura della nuova campagna abbonamenti. Il via è previsto fra due giorni – venerdì 24 maggio – col successivo e progressivo sbloccarsi di tutte le altre fasi di vendita. Il sito ufficiale nerazzurro spiega tutte le novità e le informazioni utili ai supporters dell’Inter per procedere all’acquisto o al rinnovo dei nuovi abbonamenti.

NOVITÀ – Nelle informazioni comunicate dall’Inter si legge: «Scopri le novità della prossima stagione: ti aspettano due diverse tipologie di abbonamento con vantaggi esclusivi! Risparmia fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Assicurati un posto per la stagione 2024-25, i Campioni d’Italia in carica avranno ancora bisogno del tuo sostegno!».

Inter, le fasi di vendita per i rinnovi degli abbonamenti

CONFERMA POSTO: 24 maggio – 5 giugno

CAMBIO POSTO: 5 giugno – 5 giugno

CAMBIO SETTORE: 6 giugno – 10 giugno

Le fasi di vendita per i nuovi abbonamenti

WAITING LIST 24/25: 12 giugno – 12 giugno

VENDITA LIBERA: dal 13 giugno