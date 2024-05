VIDEO IN – Chivu arrivato in sede all’Inter: riunione a più livelli!

La sede dell’Inter si popola. Arriva Christian Chivu, immortalato dal nostro inviato, per svolgere un riunione tecnica. Insieme a lui anche altri. Di seguito il video.

MOVIMENTO – Pomeriggio movimentato nella sede dell’Inter, ma non per quello che ci si potrebbe aspettare considerando le novità di giornata sulla presidenza. Questa volta c’entra il campo e non Steven Zhang e il fondo americano Oaktree che quest’oggi ha rilevato il club nerazzurro come pegno dopo il debito non ripagato. In Viale della Liberazione ha da poco fatto il suo arrivo Christian Chivu, pizzicato dal nostro inviato Onorio Ferraro. Di seguito il motivo della visita in sede dell’allenatore della Primavera dell’Inter.

L’arrivo di Chivu nella sede dell’Inter

IL VIDEO – L’allenatore della Primavera dell’Inter è arrivato in sede per svolgere una riunione tecnica insieme ad altri tesserati del settore primavera ma non solo. L’incontro, infatti, è rivolto anche allo staff delle squadre giovanili. Di seguito il video prodotto dal nostro redattore nel quale viene immortalato Chivu, che con i suoi ragazzi della Primavera ha ancora da compiere un ultimo passo stagionale. I nerazzurri, infatti, presto dovranno giocare la fase finale del campionato con i playoff, partendo dalla semifinali grazie alla posizione privilegiata da prima in classifica.