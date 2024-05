Zhang-Inter, una preghiera e un consiglio a Oaktree! 3 passi da fare

Zhang si è congedato dall’Inter con una lettera rivolta sia a chi ha lavorato al suo fianco in tutti questi anni che ai tifosi e ovviamente ai calciatori. Ma c’è un passaggio in cui l’ormai ex presidente nerazzurro si rivolge direttamente alla nuova proprietà, ovvero Oaktree, invitandoli a rispettare i valori del club. Quale sarà il primo passo?

FEDE INTERISTA – Steven Zhang non è più il presidente dell’Inter da giorno 22 maggio ma solo oggi ha trovato le parole giuste per salutare i suoi collaboratori, Simone Inzaghi, la squadra e tutto il popolo nerazzurro. Una lettera toccante e a tratti struggente, che dimostra quanto in questi sette anni la sua fede nerazzurra sia cresciuta. Non è nato interista ma lo è diventato e siamo certi che lo sarà anche tra moltissimi anni.

STELLE LUMINOSE – Adesso si apre un nuovo capitolo della storia dell’Inter. Un capitolo che parte certamente sotto una buona stella, o meglio sotto due stelle luminose e brillanti che vanno però alimentate per fare in modo che non diventino meteore. E Zhang, nel passaggio forse più bello della sua lunga lettera, invita Oaktree a fare proprio questo. Certamente tra lui e la nuova proprietà dell’Inter la storia non sarà finita qui, ma Zhang mette l’Inter davanti a tutto e tutti.

Zhang, la preghiera rivolta a Oaktree e l’amore per l’Inter ormai diventato incrollabile

ONORE – “A coloro che porteranno avanti questa Società, vi prego di amare la nostra Inter, di proteggere la sua gente e, soprattutto, di rispettare il suo valore fondamentale. È un grande onore e una grande responsabilità assumere la guida dell’Inter. Con amore e cura, l’Inter vi ripagherà con enormi risultati, emozioni e gioia. Per me è stato il più grande onore della mia vita“.

VALORI – Con queste meravigliose parole Zhang invita, anzi prega, Oaktree di imparare a rispettare l’Inter e i suoi valori. Valori che ormai lui conosce bene e che il fondo americano ancora no, ma un buon punto di partenza è naturalmente mantenere lo stesso gruppo di lavoro che finora ha dato soddisfazioni. Il successivo passo sarà sistemare tutte le cariche, compresa quella del presidente, scelta che potrebbe ricadere su una soluzione interna, come per esempio Giuseppe Marotta o Javier Zanetti.

Oaktree e i rinnovi principali: Inzaghi in primis, poi due dei nerazzurri più rappresentativi

QUESTIONE RINNOVI – In seguito, si penserà ai rinnovi più importanti: quello di Inzaghi in primis, conquistato sul campo e meritatissimo. Ma anche Lautaro Martinez e Nicolò Barella, due dei nerazzurri più rappresentativi. Zhang ha dato un consiglio di cuore a Oaktree, vedremo come questi ultimi decideranno di seguirlo.