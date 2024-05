Buchanan titolare per l’ultima tappa? Verona-Inter con un obiettivo

Buchanan punta alla titolarità per Verona-Inter, ultima partita di campionato. Il laterale canadese vuole chiudere bene la stagione.

OBIETTIVO − Chiudere bene per poi iniziare meglio la prossima stagione. È questo l’obiettivo di Tajon Buchanan, che domani potrebbe trovare la sua prima titolarità assoluta con la maglia dell’Inter. Il canadese, fin qui, ha trovato pochissimo spazio subentrando sempre dalla panchina. Ed è proprio da un avvicendamento, che due settimane fa ha realizzato il suo primo gol con la maglia dei campioni d’Italia sul campo del Frosinone. Domani, l’Inter chiuderà il suo splendido campionato proprio al Bentegodi di Verona, contro una squadra di Baroni già salva, dopo la vittoria contro la Salernitana lunedì scorso. Simone Inzaghi si prepara a rivoluzionare nuovamente la sua Inter, dopo aver concesso la passerella ai titolarissimi contro la Lazio. Dentro, dunque, diverse secondo linee: Buchanan spera nella primissima chance dall’inizio.

Buchanan spera nella prima titolarità con l’Inter

PREMIO − Finora, il laterale canadese arrivato a gennaio dal Bruges ha messo a referto solamente nove presenze per un totale di 117‘. Decisamente pochi, ma comunque prevedibili. L’Inter, durante il mercato invernale, ha voluto investire quei sette milioni per Buchanan soprattutto per rattoppare il buco lasciato da Juan Cuadrado, costretto a saltare quasi tre mesi per l’operazione al tendine d’Achille. Buchanan è riuscito a colmare quel vuoto, contribuendo più nei minuti finali che dall’inizio. La presenza di Dumfries e di Darmian non gli ha permesso di giocare con regolarità e allo stesso tempo Inzaghi ha deciso di dirottarlo verso sinistra, utilizzandolo come vice Dimarco, con lo stesso Carlos Augusto ad agire più da vice Bastoni che da riserva del laterale azzurro. Buchanan, domani, potrebbe sostituire ancora Dimarco. Per lui sarebbe un bel premio chiudere l’ultima da titolare e perché no anche con un altro gol.