VIDEO – Frosinone-Inter 0-5, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Inter, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



SUPER POKERISSIMO – Frosinone-Inter 0-5 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Riecco l’Inter! Dopo aver malamente steccato sabato scorso col Sassuolo si rilancia alla grande, sommergendo di gol il Frosinone. Al 19′ sblocca la situazione Davide Frattesi, con un doppio tocco sporco a centro area su assist di Marcus Thuram. In chiusura di primo tempo i giallazzurri si illudono con un gran tiro di Walid Cheddira sulla traversa. In generale la squadra di Eusebio Di Francesco crea anche tanto, ma non concretizza mai. E paga al 60′, con un’illuminante palla di Nicolò Barella verso Frattesi il cui assist in mezzo trova il tap-in di Marko Arnautovic. È nell’ultimo quarto d’ora che l’Inter dilaga, rendendo il risultato pesantissimo. Il subentrato Tajon Buchanan trova il primo gol in Italia al 77′, con discesa da sinistra e destro sul secondo palo. Tre minuti dopo si sblocca Lautaro Martinez, sfruttando un rinvio errato di Nadir Zortea per girarsi e battere a rete interrompendo un digiuno che durava dal 28 febbraio. Il Toro all’84’ lancia Thuram in campo aperto, quest’ultimo parte dalla sua metà campo e supera Michele Cerofolini con un morbidissimo tocco sotto. Per il Frosinone adesso in classifica sono guai grossi.

FROSINONE-INTER – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Frosinone-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.