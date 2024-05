Frosinone-Inter 0-5: Frattesi dominante, Sommer vicino. Pagelle – CdS

L’Inter vince contro il Frosinone per 5-0 e vede un Davide Frattesi in splendida forma al Benito Stirpe. Oltre a lui Yann Sommer è miracoloso nella serata, le pagelle del Corriere dello Sport.

VOTI – Frosinone–Inter è finita con il risultato di 5-0 per i nerazzurri, ma i valori in campo sono stati nettamente diversi. L’esito del match è stato forse troppo largo, figlio però di alcune prestazioni che si sono avvicinate alla perfezione. Una su tutte quella di Davide Frattesi, che trova il suo ottavo gol stagionale e fa l’assist per il momentaneo 2-0 di Marko Arnautovic. Per questo merita 7.5, si avvicina anche Yann Sommer con diversi miracoli che permettono di tenere il clean sheet. Per lo svizzero un grandissimo 7. Stesso voto per Nicolò Barella, che inizia le azioni delle prime due reti. La seconda con un passaggio millimetrico in profondità per Frattesi. Poche insufficienze nelle pagelle odierne di Frosinone-Inter, l’unico giù è Matteo Darmian che esce già a fine primo tempo. Lo sostituisce Juan Cuadrado, che chiude con un onesto 6 come Yann Bisseck, Federico Dimarco, Davy Klaassen e uno dei marcatori Marcus Thuram. Lautaro Martinez si sblocca e prende 6.5, stesso voto per Stefan de Vrij, Carlos Augusto, Tajon Buchanan e Marko Arnautovic. Altro 6.5 infine per Simone Inzaghi.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno