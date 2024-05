Verona-Inter, si apre una nuova era: una prima volta storica

È in programma domani alle ore 18 Verona-Inter, gara che chiuderà il campionato di entrambe le squadre. Per la squadra nerazzurra si tratta di una prima volta storica e dell’apertura di una vera e propria nuova era.

NUOVA ERA – Il 22 maggio, tre giorni fa, Oaktree ha ufficialmente preso possesso dell’Inter, rilevando la società dalla famiglia Zhang dopo l’inadempienza nel rendere il prestito elargito tre anni fa. Aprendo così, di fatto, una nuova era per il club, che per la prima volta nella storia è di proprietà statunitense. Mentre si cerca di capire quella che sarà la strategia del fondo californiano, nonché i passi burocratici – tra cui la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e del nuovo presidente – bisogna subito pensare anche al campo. In quella che, per fortuna, non è una gara decisiva contro il Verona.

Verona-Inter, prima volta storica: si apre una nuova era

PRIMA VOLTA STORICA – Verona-Inter rappresenta infatti la primissima partita della proprietà Oaktree. O, almeno, in quanto proprietaria di maggioranza. Ricordiamo infatti come, negli ultimi tre anni, il fondo statunitense avesse in ogni caso due uomini nel Consiglio d’Amministrazione e fosse, seppur dietro le quinte, presente nelle operazioni del club. Ecco perché, nonostate lo scudetto già conquistato da una parte e la salvezza raggiunta dall’altra, Verona-Inter assume comunque una grande importanza per quanto riguarda specialmente i nerazzurri.

OBIETTIVO VITTORIA – Verona-Inter è infatti l’occasione per inaugurare al meglio l’arrivo della proprietà Oaktree, che sicuramente ha tutto l’interesse nel voler aprire il proprio nuovo corso con una vittoria. Tre punti che possono contare molto a livello di prestigio anche per Simone Inzaghi: vincendo, infatti, il tecnico piacentino chiuderebbe il campionato a 96 punti, portandosi così al terzo posto per numeri fatti nella storia della Serie A, dietro ai 102 della Juventus di Antonio Conte e ai 97 dell’Inter di Roberto Mancini nella stagione 2006-2007.