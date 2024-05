Verona-Inter, programma definito! Oaktree, debutto e missione – Sky

Verona-Inter è la partita valevole per l’ultima giornata di campionato, più che altro una passerella sia per l’una che per l’altra squadra. I veneti infatti hanno raggiunto la salvezza e domani festeggeranno con i tifosi mentre i nerazzurri sono Campioni d’Italia. Intanto Paventi su Sky Sport svela il programma

PROGRAMMA – Verona-Inter sarà l’ultimo ballo dei Campioni d’Italia che chiudono la loro trionfale stagione al Bentegodi contro i gialloblù di Marco Baroni, che a loro volta festeggeranno la salvezza. Intanto, la squadra di Simone Inzaghi si è allenata al mattino e si ritroverà domani per la partenza come raccontato da Andrea Paventi: «Qui ad Appiano Gentile non è rimasto nessuno, i giocatori dopo l’allenamento mattutino sono tornati dalle rispettive famiglie e domani mattina si ritroveranno per la partenza in pullman direzione Verona, dove andrà in scena l’ultima recita dell’Inter nonché la prima di Oaktree».

Verona-Inter, ultima sfida di campionato ma debutto ufficiale di Oaktree: una missione chiara del fondo americano

STORIA – Verona-Inter, se dal punto di vista sportivo non dirà nulla o quasi, dal punto di vista della storia dirà molto poiché segna il debutto ufficiale di Oaktree alla guida dell’Inter. Il fondo americano, subentrato a Steven Zhang, ha una missione ben precisa e chiara: «Oaktree, partendo da una base sportiva forte, può andare avanti nel percorso provando a rendere l’Inter ancora più forte a livello economico-finanziario e sempre più competitiva dal punto di vista sportivo. Quella è la missione del fondo americano e si è capito da come si sono posti in questi primi giorni».

SPERANZA – Una missione che il presidente uscente Zhang si augura possa essere portata avanti nel miglior modo possibile, come rivelano le toccanti parole utilizzate per salutare ufficialmente tutto il mondo Inter, dal primo collaboratore all’ultimo tifoso. Adesso tocca a Oaktree intraprendere il suo percorso, a iniziare proprio dal debutto ufficiale di domani.