Palmeri: «Zhang, saluto malinconico. Ha un grande merito»

Dopo il passaggio ufficiale della proprietà al fondo statunitense Oaktree, Steven Zhang ha oggi mandato il suo caloroso saluto all’Inter. Parole che ha commentato anche il giornalista Tancredi Palmeri attraverso Twitter.

PASSAGGIO STORICO – Domani è in programma la prima partita per la nuova proprietà nerazzurra: Verona-Inter stabilisce infatti anche sul campo il passaggio dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree, che ha rilevato le quote della società dopo l’inadempienza dei precedenti proprietari. Un passaggio decisamente storico, che apre una nuova era, con nuove sfide già da affrontare. Tra queste anche la questione del rinnovo di Lautaro Martinez, argomento diventato molto caldo negli ultimi giorni dopo le tante parole dell’agente del giocatore, Alejandro Camano.

Zhang, saluto malinconico: il commento di Palmeri

MALINCONIA – Nonostante la lontananza fisica per lungo tempo, vista la sua impossibilità attuale di lasciare la Cina, Steven Zhang ha sempre mostrato la sua vicinanza all’ambiente Inter, ai giocatori e ai tifosi. Come mostra anche il saluto atraverso il suo profilo Instagram ufficiale, che mette anche da parte sua ufficialmente la parola fine alla storia di Suning con il club nerazzurro. Un saluto che fa capire tutto il legame dell’ormai ex presidente con l’ambiente, dopo quasi otto anni ricchi di successi, tra cui anche e soprattutto i due scudetti che hanno portato alla seconda stella di quest’anno.

MERITO – Secondo Tancredi Palmeri, le parole di Steven Zhang sono decisamente malinconiche. E, nonostante la sua giovane età, gli riconosce un importante merito nella sua gestione relativa all’Inter. Nel dettaglio, è questo il suo pensiero sulla vicenda e sul post dell’ex presidente nerazzurro: “È davvero malinconico il post d’addio di Steven Zhang, ben oltre l’etichetta presidenziale. Traspare un ragazzo trovatosi in un qualcosa più grande di lui. Ma bisogna riconoscergli un merito assoluto per un presidente: avere scelto le persone giuste e averle lasciate lavorare“.