Carboni, chiusura col botto in Juventus-Monza: ruolo di supporto

Alle ore 18 è in programma Juventus-Monza, gara che a Torino chiuderà il campionato di entrambe le squadre. Una vera e propria passerella finale senza nulla in palio. Ma anche una chiusura con il botto per Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell’Inter, in campo dal primo minuto.

CHIUSURA DI LIVELLO – Grande occasione per Valentin Carboni quella di stasera per chiudere il suo campionato di Serie A con il botto. Presente in campo, infatti, dal primo minuto per Juventus-Monza di questa sera, partita che chiuderà il campionato di entrambe le squadre. Una gara che può interessare anche l’Inter, che è ancora alle prese con le valutazioni per il futuro dell’argentino, in prestito proprio in Brianza e uno dei papabili per una cessione importante in estate, viste le sue grandissime potenzialità.

RUOLO DI SUPPORTO – Raffaele Palladino punta tutto su Valentin Carboni questa sera per quella che potrebbe essere l’ultima partita per il tecnico sulla panchina dei brianzoli. Ruolo di supporto per l’argentino di proprietà Inter, che giocherà in un 3-4-2-1 insieme a Colpani alle spalle dell’unica punta Dany Mota. Un ruolo in cui avrà l’occasione, come detto, di mettersi in mostra. E farlo in una partita come quella contro i bianconeri, in trasferta, può essere importante per definire quello che sarà il suo futuro la prossima stagione e non solo.

Juventus-Monza, non solo Valentin Carboni: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI – Di seguito le scelte dei due allenatori per Juventus-Monza di questa sera:

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Rabiot, Locatelli, Miretti, Weah; Vlahovic, Chiesa, Iling-Junior.

Monza: Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marí, Izzo; Zerbin, Bondo, Pessina, Birindelli; Valentin Carboni, Colpani; Dany Mota.