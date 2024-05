Verona-Inter, ultima chiamata per undici: la (non) formazione di Inzaghi

Verona-Inter chiuderà la stagione trionfale in Serie A della squadra di Inzaghi, che può dare spazio alle seconde linee senza particolari problemi. Anche a partita in corso. Il minutaggio dei nerazzurri in campionato restituisce una formazione atipica. Scopriamola insieme nei dettagli

MILANO – Ultima vigilia per l’Inter campione d’Italia. La squadra nerazzurra è attesa dalla trasferta di Verona, che chiuderà la stagione. Tre punti che interessano relativamente tanto l’Inter di Simone Inzaghi quanto l’Hellas Verona di Marco Baroni, già salvo. Per l’occasione Inzaghi potrebbe dare spazio ai calciatori meno utilizzati in questa stagione. Condizionale che ha valore praticamente indicativo. Previste le ultime undici rotazioni ma soprattutto cinque cambi strategici per far giocare tutte le seconde linee. Ma di chi si tratta? Ecco la situazione minuto per minuto.

Inter campione d’Italia di Inzaghi: i minuti giocati in Serie A dalla riserve

SECONDE LINEE – L’unico calciatore della rosa di Inzaghi ancora a secco di presenze, quindi di minuti in campo, è il terzo portiere. Le speranze di Raffaele Di Gennaro di essere titolare sono ridottissime ma l’ingresso in campo nella ripresa appare scontato. Tenendo conto solo del minutaggio in Serie A, esclusi i minuti di recupero, la situazione è già delineata. In porta probabile ultima presenza per Emil Audero (480′), prima di lasciare spazio al già citato Di Gennaro. In difesa Yann Bisseck (1.069′), Stefan de Vrij (2.162′) e Carlos Augusto (2.236′). A centrocampo pochi dubbi sugli esterni Juan Cuadrado (336′) e Tajon Buchanan (117′). In mezzo qualità con Davy Klaassen (350′), Kristjan Asllani (1.044′) e Stefano Sensi (80′). Infine, in attacco tandem formato da Alexis Sanchez (1.076′) e Marko Arnautovic (1.015′). Formazione credibile?

Verona-Inter, probabile formazione di Inzaghi? No, quella con i meno utilizzati

(NON) FORMAZIONE – Nel discorso non rientra il primavera Ebenezer Akinsanmiro (14′), impegnato nelle Final Four del Primavera 1. In realtà l’undici con i calciatori meno utilizzati non dovrebbe prevedere né de Vrij né Carlos Augusto, spesso e volentieri in campo per Inzaghi. Per realizzare il 3-5-2 è necessario schierarli al posto di Davide Frattesi (1.465′) e Denzel Dumfries (1.907′). In ogni caso, i quattordici calciatori citati sono destinati a giocare in Hellas Verona-Inter di Serie A. Per arrivare a sedici quasi sicuramente Inzaghi darà spazio al capitano Lautaro Martinez e al vice Nicolò Barella, pronti a scendere in campo dall’inizio. Qualche dubbio su Benjamin Pavard, che cerca ancora il suo primo gol in maglia Inter e vorrebbe trovarlo proprio a Verona. Di seguito l’ultima non-formazione di Inzaghi in vista di Hellas Verona-Inter in Serie A.

INTER (3-5-2): 12 Di Gennaro; 31 Bisseck, 6 de Vrij ©, 30 Carlos Augusto; 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 21 Asllani, 5 Sensi, 17 Buchanan; 70 A. Sanchez, 8 Arnautovic.