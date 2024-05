Baroni: «Inter, voglio fare bella figura. Due assenti sicuri»

Marco Baroni ha presentato Verona-Inter di domani alle ore 20.45 in conferenza stampa. Una gara che sa molto di passerella finale per entrambe le squadre, vista anche la salvezza conquistata dai gialloblu dopo l’1-2 sulla Salernitana. Ma non per questo da prendere sottogamba.

ULTIMA GIORNATA – Verona-Inter sarà una gara che per entrambe le squadre è la chiusura di una stagione a loro modo di successo per entrambe. Per i nerazzurri, la vittoria del ventesimo scudetto in faccia al Milan e la seconda stella. Per i giallorossi una salvezza quasi insperata, una vera e propria impresa sotto la guida di Marco Baroni dopo aver perso diversi giocatori nel mercato di gennaio a causa dei problemi economici della società. Ma è anche una partita che per l’Inter sigla l’apertura di una nuova era (sarà, infatti, la primissima della nuova proprietà Oaktree), mentre per il Verona la possibilità di regalare un’ultima gioia ai propri tifosi in questa stagione.

Verona-Inter, Marco Baroni parla in conferenza stampa

SCELTE – Marco Baroni, in conferenza stampa, non ha dubbi relativamente alle scelte di formazione che andrà a fare per Verona-Inter di domani. E lo conferma lui stesso, sottolineando anche due asssenze importanti per la sua squadra: «Giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa e ci tengo a fare una bella figura davanti ai nostri tifosi. Abbiamo fuori Henry e Duda, niente turnover perché vogliamo fare il massimo e andrà in campo come sempre chi se lo sarà meritato. I miei ragazzi sono cresciuti tantissimo e credo che Noslin e Serdar meritino un ‘bravo’ in più. Soprattutto Noslin, devastante per l’impatto immediato che ha avuto». Insomma, niente turnover e soprattutto niente regali per i nerazzurri.

PROBABILE FORMAZIONE – Alla luce delle parole di Marco Baroni in conferenza stampa, questa la sua probabile formazione per Verona-Inter di domani: Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli.