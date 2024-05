Onana ‘vendica’ Istanbul: primo trofeo dopo l’addio all’Inter

André Onana, ex portiere dell’Inter, trova la sua prima gioia dopo aver lasciato i nerazzurri al termine della scorsa stagione. L’estremo difensore dei Red Devils ha infatti conquistato il suo primo trofeo con il Manchester United, trionfando nella FA Cup nel derby contro il Manchester City. Vendicata, in un certo senso, la finale di Istanbul dello scorso anno.

VITTORIA – André Onana, ex portiere dell’Inter, ha conquistato il suo primo trofeo con il Manchester United, trionfando nella FA Cup. In una finale intensa e ricca di emozioni, i Red Devils hanno prevalso sui rivali cittadini del Manchester City con un punteggio di 2-1. Decisive le reti di Alejandro Garnacho e Kobbie mainoo, che nel primo tempo portano avanti per 0-2 la squadra guidata da Erik ten Hag. Nella ripresa tengono bene i Red Devils, anche se nel finale arriva la rete che accorcia le distanze siglata da Jeremy Doku, che però non basta alla squadra di Pep Guardiola per la rimonta.

Onana gioca ma non spicca

DERBY – La partita, disputata allo stadio di Wembley, ha visto un Manchester United determinato e capace di capitalizzare le occasioni cruciali. Nonostante un errore di Onana al momento del gol avversario, che ha permesso al Manchester City di segnare troppo facilmente, il portiere camerunese è riuscito a risollevarsi e a contribuire alla vittoria finale della sua squadra. Una vittoria che permette all’estremo difensore, insomma, di vendicare in un certo senso la finale dello scorso anno di Champions League persa proprio contro i Citizens con la maglia dell’Inter.

STAGIONE NEGATIVA – Nonostante abbia giocato solo un anno con l’Inter, André Onana è rimasto nel cuore dei tifosi nerazzurri, che hanno trovato consolazione con l’arrivo di Yann Sommer. Quest’anno al Manchester United, Onana ha avuto un ruolo di primo piano, scendendo in campo come titolare in ben 38 partite. Tuttavia, la sua stagione è stata segnata da una media piuttosto alta di gol subiti, ben 58 in tutto il campionato