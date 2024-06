UFFICIALE − Il Verona saluta Baroni: arriva il comunicato del club!

Separazione tra Verona e Marco Baroni. La società scaligera saluta il tecnico, che l’ha condotta ad una salvezza capolavoro.

COMUNICATO – Verona – Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia il mister per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Baroni ora pronto per la Lazio? Cercasi successore di Tudor

MANOVRE – Ora sembra tutto pronto per l’arrivo di Marco Baroni alla guida della Lazio. La società biancoceleste, dopo l’addio di Igor Tudor, durato praticamente sei mesi nella Capitale, ha individuato in Baroni il successore ideale per guidare la Lazio nella prossima stagione. Per lui, 60 anni, si tratterebbe della prima vera grande esperienza in un top club italiano. Nelle ultime due stagioni, ha compiuto due autentici capolavori salvando prima il Lecce e quest’anno appunto il Verona.