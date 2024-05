Carboni nel mirino di Oaktree: l’Inter lavora alle cessioni

L’Inter, con il passaggio al fondo Oaktree, inizia una nuova fase. Si comincia dal lato economico dove i nerazzurri dovranno rispettare dei paletti imposti dalla società. Il nome di Valentin Carboni il primo nella lista: questa l’idea di cessione secondo Tuttosport.

GIOIELLO – Con il passaggio che diventerà operativo a breve tra Suning e Oaktree, la dirigenza dell’Inter dovrà cercare di ottenere il massimo dalla cessione dei giocatori in esubero e dai giovani. Come scrive Tuttosport, su questo fronte l’Inter ha molta da cui pescare. Valentin Carboni, attaccante in prestito al Monza, è il primo sulla lista per risolvere parte dei problemi dell’Inter. Il 19enne argentino viene valutato ben 30 milioni: a gennaio però l’Inter aveva rifiutato offerte da 20 milioni di Fiorentina e West Ham. In caso in estate arrivasse una simile proposta sarà sicuramente venduto.

Non solo Carboni: ecco il tesoretto di Oaktree

EXTRA – Allo stesso tempo però, l’Inter può contare su tanti altri giovani che potrebbero sanare il bilancio in caso di cessione a 5/10 milioni di euro insieme a Valentin Carboni. Si parla dei fratelli Esposito, Sebastiano e Pio Francesco, così come i fratelli Stankovic, Filip e il centrocampista Aleksandar. A questi si aggiunge anche Satriano terzo in Ligue1 con il Brest. L’attaccante uruguaiano piace in prestito a Valencia e Betis ma l’Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Infine ragazzi come Agoumé, in prestito al Siviglia, Vanheusden e Radu o Oristanio che ha fatto bene a Cagliari e che potrebbe comprarlo per una cifra vicina ai 4 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini