Lautaro Martinez-Inter, la trattativa procede con Oaktree! Serve passo indietro – CdS

La trattativa tra Lautaro Martinez e l’Inter procederà normalmente anche sotto la nuova gestione Oaktree, dopo l’addio di Suning. Secondo quanto riportato il Corriere dello Sport, però, servirà fare un passo indietro. In ogni caso, andranno avanti anche tutte le altre trattative già avviate per i rinnovi.

PASSO INDIETRO – Oaktree sa anche quali siano i programmi e previsioni per il futuro. Sia dal punto di vista del mercato, sia dal punto di vista delle trattative per i rinnovi di contratto. Resta solo un nodo da sciogliere e riguarda le richieste del capitano Lautaro Martinez. L’argentino, attraverso il suo entourage, ha fatto sapere di voler firmare un rinnovo di contratto a 12 milioni a stagione. Ma queste cifre non erano già compatibili con Suning e non potranno essere compatibili anche con il fondo americano. Toccherà dunque all’argentino fare un passo indietro.

Lautaro Martinez e non solo, si va avanti

TUTTO REGOLARE – Le trattative per i rinnovi non riguardano certo solo Lautaro Martinez. Tutti gli altri dialoghi già avviati, saranno portati regolarmente a termine. Anche i file di Nicolò Barella e Simone Inzaghi resteranno tutti aperti. Rispetto alla stagione in corso, c’è spazio per un aumento del monte ingaggi complessivo. Ma entro certi limiti, che nemmeno Oaktree intende sforare. Gli adeguamenti previsti per il centrocampista e il tecnico sono già stati “calcolati”.

