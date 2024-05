Inter, che mercato sarà con Oaktree? La linea è già tracciata – CdS

Oaktree da oggi diventerà il nuovo proprietario dell’Inter. Il fondo americano conosce bene gli obiettivi della dirigenza nerazzurra, che sarà totalmente confermata. Ma che mercato sarà sotto la loro gestione? Il Corriere dello Sport ha ipotizzato le prossime mosse.

CONTINUITÀ – Oaktree da oggi prenderà il controllo dell’Inter, ma senza stravolgere nulla. Il club nerazzurro è già una macchina perfettamente funzionante con l’attuale management, che è stato tra i fattori principali del successi di queste ultime stagioni, non ultimo lo scudetto. L’attuale dirigenza è stata capace di vincere, migliorando i conti, nonostante le difficoltà di Suning. Oaktree è chiaramente a conoscenze di tutte queste dinamiche, e non da oggi. La società americana nell’ultimo triennio ha partecipato attivamente alla conduzione del club. Nel CdA fanno già parte due membri del fondo, ovvero il notaio Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. Inoltre, rappresentanti dello stesso fondo, oltre a seguire in alcuni casi le partite, hanno periodicamente controllato e verificato che tutto procedesse come stabilito. Insomma, di fatto, Oaktree conosce perfettamente e nei dettagli la situazione.

Mercato Inter, le prossime mosse di Oaktree

OBIETTIVI – Di conseguenza, Oaktree sa anche quali siano i programmi e previsioni per il futuro. A partire dal risultato di bilancio, che, se per l’esercizio in corso registrerà un passivo attorno ai 50 milioni di euro, per il 2024/25 dovrebbe segnare un pareggio. Il management, però, è già stato rassicurato e invitato a proseguire quanto avviato, a partire dal mercato. La continuità, evidentemente, conferma che la compagna acquisti non potrà concludersi con un passivo. Quindi, le risorse da utilizzare dovranno essere ricavate attraverso qualche cessione. Le esigenze sono note: vale a dire un vice Yann Sommer, con Bento in cima alla lista, ma con un investimento non superiore ai 20 milioni. Una punta in più, per cui spinge Simone Inzaghi, ma è fondamentale sistemare almeno Joaquin Correa. E, magari, un difensore. La possibile partenza di Denzel Dumfries comporterebbe l’arrivo pure di un esterno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno