Verona-Inter, l’ultimo ballo diventa il primo: l’era Oaktree inizia così!

Dall’epilogo al principio: Verona-Inter chiude il cerchio della seconda stella e apre quello della nuova era Oaktree. La squadra di Simone Inzaghi ha un motivo in più vincere domani sera.

FINE – Salutare una stagione calcistica è sempre un passo difficile da compiere. Quando poi l’annata è altamente soddisfacente e trionfante come quella che sta per concludersi in casa nerazzurra, allora la faccenda diventa ancora più complicata. Verona-Inter, in scena domani sera allo Stadio ‘Bentegodi’, metterà il punto al magnifico percorso che ha portato la squadra di Simone Inzaghi alla conquista del ventesimo scudetto. L’obbiettivo per gli interisti della seconda stella sarà certamente quello di completare la stagione 2023/2024 nel miglior modo possibile. Una vittoria, anche se concretamente non rilevante (al netto di un dato da dover preservare) ai fini della classifica, sarebbe il giusto epilogo per onorare fino in fondo la corsa praticamente inarrestabile degli uomini di Inzaghi in campionato. Ma un degno finale non è l’unico motivo per dover considerare Verona-Inter una sfida, l’ennesima, da segnare di verde sul calendario della Serie A.

Verona-Inter, come chiudere e aprire una pagina di storia in una sola partita!

INIZIO – Verona-Inter, valida per la trentottesima giornata di campionato, segna la fine della vittoriosa stagione nerazzurra. Ma rappresenta anche molto di più per il mondo nerazzurro. L’ultima danza della stagione 2023/2024 della squadra di Inzaghi, per assurdo, diventa anche la prima con la nuovissima veste Oaktree. L’inizio della settimana, infatti, per i nerazzurri è stato certamente ricco di novità extra calcistiche, col subentro ai vertici societari del fondo californiano. E il weekend si chiuderà in maniera altrettanto scoppiettante, considerando che in Verona-Inter si osserverà per la prima volta sul campo la squadra nerazzurra dell’era Oaktree. Poiché ‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’, non resta che augurarsi che l’Inter chiuda il cerchio, aprendone contemporaneamente un altro, nel miglior modo possibile.