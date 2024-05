Chivu saluta, Inter nel segno della continuità: Primavera già prenotata?

Chivu lascia l’Inter dopo quasi sette anni da calciatore e sei da allenatore nel Settore Giovanile, gli ultimi tre alla guida dell’Under-19 in Primavera 1. Tempo di voltare pagina per il 43enne rumeno ma anche per la società nerazzurra, che si prepara ad annunciare il suo sostituto

MILANO – L’addio comunicato da Cristian Chivu, dopo la sconfitta contro i pari età del Sassuolo nella semifinale della Final Four del Primavera 1, non è una notizia. La fine dell’avventura alla guida dell’Inter Under-19 è nell’aria da mesi. Il classe ’80 rumeno, dopo sei anni da allenatore nel Settore Giovanile dell’Inter, è pronto al salto tra i grandi. La società nerazzurra non è stata presa in contropiede, anzi. Ed è già al lavoro per coprire tutte le caselle mancanti. Compito che spetterà a Massimo Tarantino, già confermato da Oaktree Capital Management nel suo ruolo di Direttore del Settore Giovanile dell’Inter. Ma adesso chi prenderà il posto di Chivu nell’Inter Primavera?

Primavera 1, Inter Under-19 senza allenatore: le opzioni sul tavolo

BALLOTTAGGIO – Da tempo si parla dell’opzione Francesco Baldini, sotto contratto con il Trento (Serie C) fino a fine stagione. Eppure il classe ’74 massese appare piuttosto distante dal mondo Inter, oggi. Baldini è in trattativa per il rinnovo con il Trento e nel frattempo valuta l’interesse di altre squadre in Lega Pro. Negli ultimi giorni è stato accostato, tra le altre, al Catania e al Perugia. L’ipotesi Baldini è lontana, quindi. L’idea dell’Inter per rimpiazzare Chivu, infatti, sembra essere quella strategica della promozione interna. Dopo l’ottimo triennio alla guida dell’Inter Under-18, Andrea Zanchetta adesso è pronto a far sua la squadra regina del Settore Giovanile nerazzurro.

Inter, l’erede di Chivu è già in casa? Attesa per l’annuncio ufficiale

PROMOZIONE – Zanchetta sta per completare l’ottava stagione da tecnico nel vivaio interista. Il suo ritorno a casa è datato estate 2016, in pratica in contemporanea all’insediamento del Suning Holdings Group a Milano. L’uscita del Presidente Steven Zhang, però, non verrà presa come opzione da emulare per Zanchetta. Il classe ’75 gaglianichese potrà coronare il sogno di guidare la “sua” Inter nel campionato finora affrontato in parte solo da allenatore della Juventus Primavera, prima dell’esonero e dell’avvicendamento con il suo ingombrante vice Fabio Grosso. Si attende solo la conferma ufficiale: Zanchetta al posto di Chivu nel segno della continuità per i classe 2006. La nuova Inter Primavera vuole tornare protagonista in Italia e anche in Europa.