Marotta tranquillizza: «L’Inter è in salute! Lotteremo per ottenere il massimo»

Giuseppe Marotta, presente alla festa dell’Inter Club di Milano, sale sul palco per ringraziare i sostenitori nerazzurri. Non mancano parole di rassicurazione per il futuro.

RASSICURAZIONI – Con il cambio ai vertici dell’Inter e il subentro del fondo Oaktree nella proprietà, molti tifosi nerazzurri sono preoccupati del futuro del club. Giuseppe Marotta, intervenuto nel corso di una festa organizzata dall’Inter Club di Milano, ci tiene a rassicurare tutto il mondo nerazzurro: «Posso garantirvi che ci sarà assoluta continuità nella gestione. Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi, che spinti dalla cultura dell’invidia diffondono notizie tendenziose che dipingono una società allo sbando, che l’Inter è una società viva e vegeta e in grande salute. State tranquilli, col vostro aiuto e col supporto di giocatori e allenatore, che sono dei grandi professionisti, riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni».

Marotta fa sentire la sua voce e spazza via le preoccupazioni dei tifosi dell’Inter

CORAGGIO – Giuseppe Marotta, continua elogiando l’Inter e i suoi tifosi: «Sono molto felice di essere qui con voi per festeggiare quella che per noi è stata un’impresa importante. Penso che l’Inter vada considerata come una delle squadre più forti del mondo. Nel calcio non bisogna avere paura, bisogna avere il coraggio di puntare a traguardi alti. Lotteremo per ottenere sempre il massimo, questo è il mio impegno».