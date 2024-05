Inter-Sassuolo Primavera in campo oggi alle 20:30, sfida valevole per la semifinale del campionato Primavera. Dopo quanto successo nel primo tempo, la squadra allenata da Cristian Chivu continua nel black-out più totale. Vince il Sassuolo 3-1.

SCIVOLONE – L’Inter saluta il campionato Primavera con anticipo. Dopo l’ottima annata nella regular season, l’Inter Primavera guidata da Christian Chivu si ferma contro un super Sassuolo che domina in lungo e in largo la prima semifinale. Dopo un primo tempo a senso unico, i neroverdi si impongono per 3-1 allo stadio “Fiesole” di Bagno a Ripoli. La ripresa ricomincia con gli emiliani che dettano i ritmi di gara. Al 48′ ci prova subito Kumi che si ritrova da solo davanti a Raimondi bravo a chiudere lo specchio della porta. Al 74′ però il Sassuolo trova il gol del tris e mette in cassaforte la semifinale. Leone tutto solo in area di rigore col destro la mette sotto la traversa. Nel finale si risveglia l’Inter con Spinaccè che all’87’ trova il gol della bandiera ma viene annullato per fuorigioco. Al 93′ è il momento giusto: mischia in area di rigore, poi Aidoo da due passi la mette dentro.