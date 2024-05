Inter-Sassuolo Primavera 1-3, pagelle: tutti bocciati. Dal 5 in giù!

L’Inter Primavera perde contro il Sassuolo con il risultato di 3-1 e non arriva in finale per lo Scudetto. Aleksandar Stankovic è il peggiore in campo, ma viene accompagnato anche da Issiaka Kamate. Le pagelle della gara shock.

Raimondi 5: La respinta sul tiro di Kevin Bruno che porta al primo gol è un errore grossolano. Anche decisivo ai fini della sconfitta. Non basta la parata su Kumi della ripresa per la sufficienza.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5.5: Non regge le scorribande di Knezovic sulla sinistra, che lo mette spesso in difficoltà. Segna il gol della bandiera della serata.

Stante 5: La peggior prestazione della stagione, proprio nella partita decisiva per la finale Scudetto. Gli scappa chiunque, Russo compreso sul secondo gol del Sassuolo.

Alexiou 5: Sbaglia in impostazione, in appoggio per i centrocampisti e in marcatura. Non ne fa una giusta ed è un disastro dall’inizio alla fine.

Cocchi 5.5: Cinquegrano lo mangia per tutta la partita, lui prova almeno ad offendere ma senza riuscire mai.

– dal 78′ De Pieri S.V.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 5.5: L’unica quasi sufficienza della giornata. Dinamismo e qualità ad un reparto ampiamente deludente al Viola Park.

Stankovic 4: Male, malissimo, peggio di così non si poteva. Da un capitano ci si aspetta altro in momenti del genere. Perde una quantità indefinibile di palloni e non fa mai filtro davanti alla difesa, lasciata sempre scoperta.

Akinsanmiro 5: Lascia buchi enormi dalla sua parte del centrocampo, viene sostituito perché sembra di giocare uno in meno.

– dal 46′ Di Maggio 5.5: Non ha iniziato dal primo minuto perché non in formissima, si vede ed infatti non alza il livello. Almeno è giustificato.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 4: Sterile, anche se l’unico in grado di puntare l’uomo in tutta la partita. Non tira mai in porta ed è tutto un dire per un attaccante. Il solito giocatore discontinuo visto in stagione.

Sarr 4.5: Lo avete visto voi? Difficilmente si è fatto vedere dai compagni, difatti è stato dominato dalla difesa del Sassuolo.

– dal 46′ Lavelli 5.5: Inizia bene però dopo il gol del Sassuolo sparisce come tutta l’Inter. Non riceve palloni giocabili in area, i compagni non lo aiutano.

Owusu 5: L’errore a tu per tu con Theiner è grossolano, veramente esagerato. Doveva segnare, poteva fare sicuramente di più.

– dal 46′ Quieto 5: Nullo, completamente avulso dalla manovra. Neanche si accentra per venire a prendere il pallone, non lo si vede mai.

– dal 63′ Spinacce 5.5: Segna anche il gol del momentaneo 1-3, gli viene annullato per un fallo su Loeffen. Non riceve il pallone, non arriva nessun cross, ingresso poco utile.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 2: Ha una settimana per preparare la partita, il Sassuolo ha avuto appena due giorni. Nonostante questo i neroverdi corrono di più, vanno ad una velocità completamente differente e dominano dal primo all’ultimo minuto. Al Viola Park non c’è mai storia, l’allenatore sbaglia anche i cambi. Entrano diversi attaccanti, dagli esterni però non arriva nessun cross. La sua Inter non si è presentata a Firenze e partiva con i favori del pronostico. Un disastro che non ha motivo di esistere.