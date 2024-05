L’Inter volta pagina: la vigilia di un nuovo inizio targato Oaktree!

Settimane di nuovi inizi per l’Inter, che dopo aver salutato Zhang si appresta a disegnare il nuovo progetto Oaktree. Vicinissimo un giorno utile a scacciare la paura di molti nerazzurri.

NUOVO GIORNO – È quasi l’alba di un nuovo giorno per l’Inter, che dopo la chiusura della stagione sul campo si prepara ad aprire una nuova nei vertici. Come ha reso noto Simone Inzaghi ieri, al termine dell’ultima sfida dell’anno contro il Verona, presto – anzi prestissimo – arriverà il momento di conoscere la nuova proprietà Oaktree e i piani che quest’ultima riserva per l’Inter. Il giorno del grande passo è proprio domani – martedì 28 maggio – quando insieme al management dirigenziale nerazzurro Inzaghi si siederà di fronte ai rappresentanti del fondo Oaktree. Un incontrò che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell’Inter e dello stesso allenatore, che aspetta ancora di firmare il prolungamento di contratto con l’Inter.

Inter, un incontro scaccia paura!

REMORE E CONFERME – La giornata di domani, dunque, si rivela un altro importante passo per la costituzione del progetto nerazzurro targato Oaktree. Molti tifosi interisti non hanno nascosto le proprie preoccupazioni per la nuova era che sta per avere inizio. Finora, però, il fondo californiano ha tentato in tutti i modi di tranquillizzare il popolo nerazzurro, anche recentemente attraverso un messaggio diramato attraverso i giornali. Lo ha fatto, soprattutto, confermando il blocco dirigenziale, che negli ultimi anni è stata la colonna portate di un’Inter vincente e competitiva. Non resta, dunque, che attendere l’esito del vertice di domani per avere conferme maggiori sulla linea che Oaktree deciderà di dettare. Soprattutto perché alle porte c’è la finestra di mercato estiva, nella quale il club nerazzurro ha intenzioni di intervenire per rafforzare il gruppo di Inzaghi. Senza, poi, dimenticare il discorso rinnovi di contratto, con quelli di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e lo stesso allenatore in primo piano.