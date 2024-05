Gudmundsson, altro che Inter: grana grossa, rischia il carcere!

Gudmundsson, attaccante del Genoa e segnalato più volte come obiettivo di mercato dell’Inter, rischia il… carcere. Ad affermarlo è Tuttosport, parlando di difficoltà provenienti dall’Islanda.

GUAIO IN PATRIA – Albert Gudmundsson rischia di finire in carcere. La notizia, clamorosa e incredibile, arriva dall’Islanda e la segnala Tuttosport. I fatti riguardano un caso di presunta violenza sessuale, che è stato riaperto in patria. Nel mese di agosto del 2023, una donna ha presentato una denuncia contro il giocatore ora al Genoa per una presunta violenza sessuale. La vicenda ha fatto scalpore in Islanda, tanto che Gudmundsson non ha partecipato alle ultime convocazioni della nazionale fino allo scorso marzo. Questo perché, nel frattempo, la Procura distrettuale aveva archiviato il caso. Che ora è di nuovo riaperto, complice un ricorso presentato al pubblico ministero.

Cosa rischia Gudmundsson dopo la denuncia?

IL CASO – La Procura della Repubblica in Islanda ha accolto il ricorso, procedendo con un atto d’accusa nei confronti dell’attaccante. Che adesso deve quindi pensare a questa situazione, ancor più che al mercato. La decisione, stando al codice penale islandese, può portare a una condanna di minimo un anno di carcere. Ovviamente nel caso in cui dovesse essere provata la presunta violenza sessuale. Su Gudmundsson si è detto di interesse di varie squadre, dall’Inter alla Juventus passando a club inglesi, ma inevitabilmente ora il mercato passa in secondo piano. E anche il Genoa deve attendere di capire quali saranno le prossime mosse in tal senso, prima di poter fare un prezzo.

Fonte: Tuttosport