Inzaghi in sede all’Inter! E con lui c’è un altro arrivo per l’incontro

Inzaghi è appena arrivato nella sede dell’Inter, per l’incontro tanto atteso con Oaktree. L’allenatore non è però da solo: ecco i movimenti in viale della Liberazione.

PRESENZA CONFERMATA – Pochi minuti fa, Simone Inzaghi ha fatto il suo ingresso dal retro della sede dell’Inter. L’allenatore, come aveva annunciato due giorni fa nella conferenza stampa al termine della partita contro il Verona, terrà questo pomeriggio il primo incontro con i vertici di Oaktree. Quello che sta iniziando in questi istanti è un summit conoscitivo, con le prime indicazioni da parte del fondo americano. Linee guida peraltro già anticipate in precedenza, visto che la nuova proprietà da tre anni era parte integrante del Consiglio d’Amministrazione.

Inzaghi non da solo per il vertice con Oaktree in sede all’Inter

L’AGGIUNTA – C’è però di più: anche Piero Ausilio è appena arrivato in sede. Il direttore sportivo parteciperà – a questo punto – all’incontro con i manager di Oaktree, Katherine Ralph e Alejandro Cano, con Inzaghi. Dalla settimana scorsa, quando è arrivata l’ufficialità del passaggio delle quote al fondo americano, si sono susseguiti i primi incontri. Che proseguiranno anche nei prossimi giorni, fino all’assemblea dei soci del prossimo 4 giugno. Nella quale si definirà anche il nuovo Consiglio d’Amministrazione. Per Inzaghi, c’è in aggiunta da segnalare come a breve arriverà il tanto atteso rinnovo di contratto, a oggi in scadenza al 30 giugno 2025. E dopo il suo si parlerà ovviamente delle questioni riguardanti Nicolò Barella e – soprattutto – Lautaro Martinez. Nel pomeriggio attesi altri aggiornamenti sull’incontro fra Inzaghi e Oaktree in sede all’Inter.